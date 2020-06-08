DİKKAT! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin mayıs ayını kapsayan kısmı hesaplara yatmaya başlayacak. 8-10 Haziran tarihleri arasında T.C. kimlik numarası rakamının son hanesine göre ücretler yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını açıklayan Bakan Selçuk, corona virüsü ile mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.
Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
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