Dikkatlerden kaçmadı! Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:09

Sabah yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ismini vermediği bir ilde sokaktan geçerken “hayretler içerisinde kaldığını”, bunun sebeplerinden birisinin dört genç kızın dışarıda bira içiyor olması olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medya kullanıcıları bu açıklamasının ardından Hatipoğlu'nun sahibi olduğu Sultanahmet'te yer alan Ayasultan Hotel'i içki iddialarıyla gündeme taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları şöyle:

Sahibi olduğunuz iddia edilen Ayasultan Otel'inden bir kare. Buna da şaşırıyor musunuz @nihatipoglu? pic.twitter.com/3PkUuZOAFg — Chandler Bada Bing ?? (@chandlerbingizz) October 24, 2020

Kızlar, biraları sokakta içmeyin !. Gidin, Nihat Nakitoğlu'nun Ayasultan Otel'inde için !. — ?Hannibal? (@HannibalOffical) October 23, 2020

Ben gözümle gördüm. Ayasultan Otel'de gidip sen de görebilirsin. Sizin hocanız da ancak bu kadar müslüman olur zaten. — Perdebîrun (@zulfikarinlutfu) October 24, 2020

ALKOLLÜ İÇECEK ÇIKARILMIŞ

Otelin sosyal medyada alkol iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından otelin tanıtım yazısı da değiştirildi.

Sosyal medyada gündeme gelmeden önce tanıtım yazısında "Oda kahvaltı konsepti ile hizmet veren Ayasultan Hotel’de 1 adet ana restoran mevcuttur. Ayrıca lobby bar ve snack bar olmak üzere toplam da 3 adet bar seçeneği de sunulmaktadır. Bu barlarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin ek olarak, atıştırmalık birçok lezzeti bulmak da mümkündür" ifadeleri kullanılırken, sosyal medya paylaşımlarının ardından tanıtım yazısındaki "alkollü içecek" kaldırıldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TE DE GÜNDEM OLDU

Hatipoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren ekşi sözlük kullanıcıları da 'nihat hatipoğlu'nun otelinde içki satılması' başlığı açarak paylaşımda bulundu.