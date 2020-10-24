Dikkatlerden kaçmadı! Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun, bir ilde sokaktan geçerken hayretler içinde kaldığını söyleyerek "Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı" açıklamasının ardından sahibi olduğu otel sosyal medyada alkol iddialarıyla gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:09
Dikkatlerden kaçmadı! Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
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Sabah yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ismini vermediği bir ilde sokaktan geçerken “hayretler içerisinde kaldığını”, bunun sebeplerinden birisinin dört genç kızın dışarıda bira içiyor olması olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medya kullanıcıları bu açıklamasının ardından Hatipoğlu'nun sahibi olduğu Sultanahmet'te yer alan Ayasultan Hotel'i içki iddialarıyla gündeme taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları şöyle:

ALKOLLÜ İÇECEK ÇIKARILMIŞ      

Otelin sosyal medyada alkol iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından otelin tanıtım yazısı da değiştirildi.

Sosyal medyada gündeme gelmeden önce tanıtım yazısında "Oda kahvaltı konsepti ile hizmet veren Ayasultan Hotel’de 1 adet ana restoran mevcuttur. Ayrıca lobby bar ve snack bar olmak üzere toplam da 3 adet bar seçeneği de sunulmaktadır. Bu barlarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin ek olarak, atıştırmalık birçok lezzeti bulmak da mümkündür" ifadeleri kullanılırken, sosyal medya paylaşımlarının ardından tanıtım yazısındaki "alkollü içecek" kaldırıldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TE DE GÜNDEM OLDU

Hatipoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren ekşi sözlük kullanıcıları da 'nihat hatipoğlu'nun otelinde içki satılması' başlığı açarak paylaşımda bulundu.


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