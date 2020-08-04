Dilipak İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl saldıracağını şaşırdı: Sünneti de yasaklatabilirler

04 Ağustos 2020 Salı, 10:33

Kadınları şiddete karşı korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ne karşı savaş başlatan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında da tuhaf bir iddiaya yer verdi.

Dilipak, sözleşmenin erkeklerde sünnetin yasaklanmasını sağlayabileceğini öne sürdü.

Sözleşmenin 36/1a maddesini çarpıtan Dilipak şu yorumu yaptı:

"36/1a maddesine dayanarak yarın erkeklerde de sünneti bile yasaklatmaya kalkışabilirler."

MADDE CİNSEL ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLERDEN BAHSEDİYOR

Sözleşmede yer alan maddenin ilgili kısmı, "Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri"ne karşı alınacak tedbirlerden bahsediyor.

"Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır" ifadelerinin yer aldığı 36/1a'da söz konusu eylemler şu sözlerle anlatılıyor:

"Başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek"

Dilipak, bu maddeden yola çıkarak, sözleşmenin erkeklerde sünneti yasaklayabileceğini söylüyor.