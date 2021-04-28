Dimitrios Pelkas FB TV'ye açıklamalarda bulundu

28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:31

Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, FB TV'de yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından daha iyi bir oyun sergilediklerini ve oyun anlayışına dair değişik planlar ürettiklerini belirten Yunan orta saha oyuncusu, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun özellikle futbolcu olarak deneyimli olmasından övgüyle bahseden Pelkas, Belözoğlu’nun oyuncularla olan iletişiminden duyduğu memnuniyeti belirterek, iyi veya kötü sonuçlarda her zaman takıma motivasyon sağladığını, yine de takım olarak yalnızca 6 ay birlikte vakit geçirmelerinin aralarındaki kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör olduğunu da ekledi. Buna rağmen kısa sürede takım içindeki havanın başından beri çok güzel olduğunu, arkadaşlığın çok sağlam olduğunu da dile getirdi.

Pelkas, Fenerbahçe’de şimdiye kadar attığı en güzel gol sorusuna ise “Konyaspor maçında hakemin iptal ettiği gol, aslında o nizami bir goldü. Hakem onu iptal etmemeliydi. Maalesef Enner’in eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal oldu. Daha sonra Başakşehir’e attığım gol güzeldi. Trabzonspor maçındaki golüm güzeldi, şu ana kadar atmadığım gol de en güzel golüm olabilir. Bu gollerim bence güzeldi.” yanıtını verdi.

Yunan oyuncu son olarak Fenerbahçe taraftarına, bütün takım arkadaşları ve kendi adına, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacakları mesajını iletti: "%100’ümle sonuna kadar savaşacağım. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı.'Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar.' Savaşacağımın sözünü verebilirim.”

Pelkas, Süper Lig’de şimdiye kadar 2045 dakika süre alırken, 27 maçta 6 gol ve 8 asist ile 14 gole doğrudan katkıda bulundu.

