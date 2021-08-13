Dimitris Pelkas, sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkası, sosyal medyadan sakatlığına dair açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas'ın antrenmanda omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklanmıştı.
Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Pelkas, "Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
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