Dimitris Pelkas, sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:44

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas'ın antrenmanda omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Pelkas, "Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.