Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, kandillerle ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu

11 Mart 2021 Perşembe, 12:05

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Diyanet TV’de katıldığı programda kandillerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kara, Dini Gündem programında Kadir gecesi ayetle sabit iken diğer mübarek gün ve geceler için Kur’an-ı Kerim’de açık bir vurgunun olmadığını söyledi.

“KUR’AN’DA BÖYLE BİR VURGUYU BULAMIYORUZ HZ. PEYGAMBERİN HAYATINDA YOKTUR”

Prof. Dr. Kara, programda şunları kaydetti:

“Diğer geceler için açık ve net bir şekilde Kur’an’da böyle bir vurguyu bulamıyoruz. İster Kadir gecesi olsun isterse diğer Regaip, Miraç, Berat öteki geceler olsun, bunlar değişik sebeplerden, işte mesela Mevlid, Hz. Peygamber’in doğumu olması, kendi içerisinde bir takım mucizelikleri barındırması hasebiyle, Peygamber efendimize saygı olarak Müslümanların bu geceleri mübarek gece sayıp ihya etmeye çalışmaları... Bir anlamda bunların ortaya çıkartılması.

Hz. Peygamberin hayatında yoktur, sahabenin hayatında yoktur. Daha sonra epey bir zaman sonra oluşan sırf Peygambere saygından o geceye saygıdan, o gecenin yad edilmesi, anılması birinci merkezde bu olmak kaydı şartıyla... Aynı zamanda da madem hayırlı bir gece bunun içerisinde ihya edelim mantığıyla yapılmıştır.

Hatta denir ki bu tür geceler bizim geleneğimizde kandil geceleri diye isimlendirilir. Kandil geceleri, 2. Selim zamanında minarelerde kandil yakılması hasebiyle bu ismi aldığı da söylenir."