Dinamo Kiev ile çifte kupa kazanan Lucescu: "Finaller kazanmak içindir"
Dinamo Kiev'in teknik direktörü Lucescu, "Finale ulaşıp onu kaybettiğinizde bu bir kederdir. Bu yüzden finaller kazanmak içindir, oynamak için değil." açıklamasında bulundu.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, "Finale ulaşıp onu kaybettiğinizde bu bir kederdir. Bu yüzden finaller kazanmak içindir, oynamak için değil." açıklamasında bulundu.
Ukrayna'da yayın yapan Football 1 TV'ye konuşan Rumen teknik adam, Kiev ekibiyle birlikte geçirdiği ilk sezonda, hem lig şampiyonluğunu hem de Ukrayna Kupası'nı kazanmış olmanın önemli olduğunu vurguladı.
Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Dinamo Kiev'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten 75 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncular bana güvendi. Benim yapmalarını istediğim şeyi yaptılar. İlk günden beri onlara bacaklarına değil, zihinlerine ihtiyacım olduğunu söylüyordum. Futbolda en önemli olan şey, kalbinizin onun için atmasıdır. Bunu yaparsanız, kupa kazanır ve oyunun tadını çıkarırsınız." dedi.
Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından dün akşam Ukrayna Kupası finalinde Zorya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.
Video Haberler
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
- Kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı