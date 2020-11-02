Dinamo Kiev'de 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Planlar kimsenin eline geçmemeliydi ama geçti
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Rabia Naz'ın mezarına yıkım kararı iddiası
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- Kamuda 400 bin işçi için yeni dönem
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Planlar kimsenin eline geçmemeliydi ama geçti
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Rabia Naz'ın mezarına yıkım kararı iddiası
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- Kamuda 400 bin işçi için yeni dönem