Dinci yazar kalp hastalıklarını 'günah işleme'ye bağladı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:03

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye Gazetesi'nde kalp hastalığı ile ilgili akıl ve bilim dışı "tespit"lerde bulunuldu.

Gazetenin ilahiyatçı yazarlarından Osman Ünlü, köşe yazısında "Bazı kimseler Müslüman oldukları hâlde, namaz kılmanın kendilerine ağır geldiğini söylemektedirler. Bunun sebebi ne olabilir?" sorusuna yanıt verirken konuyu kalp hastası olanlara getirdi.

"Günah işleyenin kalbi hasta olur." diyen Ünlü, "Günahın büyüklüğüne göre, hastalık hafif veya ağır olur. Kalp hasta olunca, ibadet yapmak güç olur." ifadelerini kullandı. Dinci yazar, kalp hastalığının birinci ilacının da "tövbe" ve "istiğfar" olduğunu öne sürdü.

Ünlü'nün yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Sual: Bazı kimseler Müslüman oldukları hâlde, namaz kılmanın kendilerine ağır geldiğini söylemektedirler. Bunun sebebi ne olabilir?

Cevap: İnsanda iki türlü kalp vardır. Birisi, bildiğimiz, göğsümüzdeki et parçasıdır. Buna Yürek denmektedir. İkincisi, bu et parçasında bulunan bir kuvvettir ki, buna da Gönül denmektedir. Din kitaplarında bildirilen kalp, bu gönüldür. İnanmak ve inanmamak, muhabbet, sevgi ve düşmanlık bu kalpte olur. İnsanın azaları, organları bu kalbin emrindedir. Temiz kalbin sahibi akla uyar, hep iyi işler yapar. Kalbi bozuk, hasta olan, nefse uyar, hep zararlı işler yapar. İhlas, samimiyet ile yapılan ibadetler, bilhassa namaz kılmak, kalbi temizler. Allahü teâlâ, kalbi bozan, hasta yapan şeyleri haram etmiştir. Günah işleyenin kalbi hasta olur. Günahın büyüklüğüne göre, hastalık hafif veya ağır olur. Kalp hasta olunca, ibadet yapmak güç olur. Kalp hastalığının birinci ilacı, tövbe ve istiğfardır. Tövbenin kabul olması için, günahı terk etmek ve ibadet yapmak lazımdır. Kalp hastalığının ilacı olan tövbenin kabul olması için, en faydalı ibadet, namaz kılmaktır."