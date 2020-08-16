Dini nikahlı eşi şikayet etti, evinden cephane çıktı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından şikayet edilen şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
Saimbeyli ilçesinde S.E. isimli kadın, dini nikahlı olarak yaşadığı eşi M.U. hakkında kendisini tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, evinde silah, bıçak bulundurduğuna yönelik ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Saimbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahsın evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 2 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız av tüfeği, 22 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet mini tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet boş şarjör, 1 adet bıçak ve 1 adet de kelepçe ele geçirildi.
Şahıs hakkında ruhsatsız silah bulundurmak, tehdit, şantaj suçlarından yasal işlem başlatıldı.
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