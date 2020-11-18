Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü
Yeryüzünde dinozor nüfusunun, Dünya'ya asteroit çarpmasından önce azalmadığı ileri sürüldü.
The Independent gazetesinin haberine göre, Bath Üniversitesi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, asteroit Dünya'ya çarpmamış olsaydı dinozorların yerkürede daha uzun süre hakimiyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.
Bilim insanları, bu sonuca ulaşmak için farklı dinozor aile ağacını bir araya getirdi, ana dinozor gruplarının bu dönemde hala yeni türler dünyaya getirip getirmediğini ölçmek için istatistiksel modelleme kullandı.
Araştırmada Dünya'ya çarpan asteroit o denli yıkıcı olmasaydı, dinozorların yeryüzünde en baskın kara hayvanı olabileceği ve daha da gelişebileceği sonucuna varıldı.
Daha önce yapılan çalışmalar, Dünya'ya yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroit çarptığında dinozor nüfusunun halihazırda ciddi biçimde azalma sürecine girmiş olduğu önermesinde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- Çakıcı devam ediyor!
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
Video Haberler
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- Çakıcı devam ediyor!
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge