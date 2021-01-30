Direksiyonda rahatsızlandı, araçlara çarparak durabildi: 4 yaralı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 02:46

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Mustafa Ekmekçi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinden çarşı istikametine doğru seyir halinde olan 35 HA 5433 plakalı kamyonet sürücüsünün iddialara göre rahatsızlık geçirmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan H.Ö. idaresinde 16 L 1067 plakalı kamyonette çarptı. Ardından kontrolden çıkan 35 HA 54 33 plakalı araç park halinde bulunan 06 EE 9901 otomobil ile 35 AOE 902 motosiklete çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda çıkan duman esnafların yangın tüpü ile müdahale ederek söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü H.B ve yaralı yolcular M.K,C.K., B.D. Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"ATEŞLER ÇIKMAYA BAŞLADI"



Olay anını anlatan vatandaş Bekir Kırım “Yukarıdan araba geliyordu sanırım ya freni patladı ya da adamın başına iş gelmiştir. İlk önce bir arabaya çarpmış. Ses geldi biz ilk halini görmedik ondan sonra biz ses daha geldi. Direkt buradan geçerken bulunduğum yerde araca çarptı sürükledi. Ondan sonra arabalarda ateş ve duman çıkmaya başladı. Kazada insanlar panik yaptılar, korktular. Sonra çocukları çıkardılar. Anlık oldu. Karışıklık oldu maalesef bu tür kazalarda insanların müdahale etmeye bilmiyorlar panik yapıyorlar o zamanda kaza geçiren insanlar zor durumda kalıyorlar böyle şeylerde temkinli olarak kaza yerini güvenlik altını alıp ondan sora müdahale gerekiyor. Çünkü kazada insanları kurtarayım derken temelli hayatlarını risk altına sokuyorlar insanların duyarlı olmalarını. Eğitimsiz olan insanların kazalarda araçlara yaklaşmamalarını istiyorum. Cadde kalabalık değildi. Allah’tan park halinde araç vardı onun önünde çiçekçi çocuk vardı ve bankta oturan insanlar vardı. Allah korudu” dedi.

