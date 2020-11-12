Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

DHA
12 Kasım 2020 Perşembe, 15:13
Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Mersin'de diş hekimliği yapan 67 yaşındaki Şehmus Murat Pazarbaşı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, rahatsızlanması üzerine 9 Kasım günü Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pazarbaşı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.



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