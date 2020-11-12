Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mersin'de diş hekimliği yapan 67 yaşındaki Şehmus Murat Pazarbaşı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, rahatsızlanması üzerine 9 Kasım günü Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pazarbaşı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.
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