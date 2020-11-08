Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunma verecek
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle parti Disiplin Kurulu'nca istenen savunmasını cuma günü (13 Kasım 2020) yazılı verecek.
Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çarşamba veya perşembe günü duruma göre açıklama yapacağını belirterek, "Savunmamı da cuma günü yazılı olarak vereceğim." dedi.
Özdağ, Twitter hesabından yaptığı ancak sonra sildiği, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı'nı da disipline verecekler mi?" paylaşımına ilişkin, "Bir arkadaşım rica etti onun için sildim. Fikrimin arkasındayım, fikrimi değiştirmiş değilim" değerlendirmesinde bulundu.
DİSİPLİN SÜRECİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen ihraç taleplerine yönelik dilekçeleri değerlendirerek, İstanbul milletvekilini Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak, Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşmüş, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınmasına karar vermişti. Tüzüğe göre, Özdağ'ın tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap vermesi gerekiyor. Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek. Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.
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