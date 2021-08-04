Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve 40 itfaiye aracı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük" dedi.