Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan değerlendirme toplantısı
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü yoğun geçti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.
Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından TSİ 20.00'ye kadar ara verildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün son oturumu TSİ 21.30'da sona erdi. AA'nın haberine göre; toplantılara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.
Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde sona eren ikinci gün toplantılarının ardından konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam yemeğine katılan heyet başkanları ile fotoğraf çektirdi.
TATAR VE ÇAVUŞOĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konakladıkları otelde konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.
Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Cenevre'de bulunan KKTC'li siyasi parti liderleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısına geçti.
TATAR'DAN 6 MADDELİK ÖNERİ
Öte yandan, konferansın ikinci gününe KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada BM Genel Sekreteri Guterrese'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılması tepki çekti.
Basına kapalı gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı bugün sona eriyor. BM ise konferansın son programına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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