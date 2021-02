Dışişleri Bakanlığı'ndan kurtarılan 15 Türk denizciyle ilgili açıklama

12 Şubat 2021 Cuma, 23:44

Dışişleri Bakanlığı, Gine Körfezi’nde kaçırılan 15 kişinin kurtarılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Mozart gemisine Gine Körfezi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırması sonucu 15 vatandaşın kaçırıldığını, bir Azerbaycan vatandaşının ise saldırı esnasında hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın hemen akabinde Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir. Bu çerçevede ilgili kurumlarımız bölgedeki Büyükelçiliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya başlamış, Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde Gabon’a giderek temaslarına başlamıştır. Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler an be an takip edilebilmiştir. Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir.”

Açıklamada, hem sahada hem Türkiye’de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün 15 kişinin sağ salim kurtarıldığı ifade edildi. 15 vatandaşın ise güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapıldığı belirtilen açıklamada, “Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya’dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır” denildi.