Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da alıkonulan gemi hakkında açıklama!
Dışişleri Bakanlığı, içerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında "Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadesi kullanıldı.
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