DİSK-AR: 10,4 milyon kişi issiz

12 Ekim 2020 Pazartesi, 18:25

DİSK-AR, TÜİK’in Temmuz 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK’e göre dar işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. TÜİK verilerinin ‘gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu’ belirten DİSK-AR hazırladığı raporda koronavirüs pandemisiyle birlikte işsiz sayısının Temmuz 2020’de 10,4 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Raporda TÜİK’in Temmuz 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı (resmî) işsizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmadığı kaydedilerek, TÜİK verilerinden çıkarılan sonuç madde madde şöyle sıralandı:

- Temmuz 2020’de de Covid-19 ve ekonomik krizin işgücü piyasaları üzerindeki tahribatı sürüyor.

- DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.

- Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Temmuz 2020’de 10,4 milyon olarak gerçekleşti!

- Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

- Covid-19 Temmuz 2020’de en az 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.

- Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,8 milyona yükseldi.

- Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti.

- İstihdam bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldı.

- İstihdam oranı yüzde 43,5’e geriledi.

- İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 333 bin kişi azaldı.

- Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldi.

- Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7,5, kadın istihdamı yüzde 6,3 azaldı.