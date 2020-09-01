DİSK'ten 1 Eylül mesajı: Barış işçilerin birliğinde yeşerecek!

01 Eylül 2020 Salı, 11:53

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Barış emekle gelecek! Barış işçilerin birliğinde yeşerecek!" başlıklı bir mesaj yayımladı.

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı açıklamada, kapitalist küreselleşmenin emeğin haklarını ve demokrasiyi tahrip ederken, emekçileri bölüp yönetmek için savaşlar ve çatışmaları kışkırttığına dikkat çekildi.

Bu dönemde barışın değil emperyalist müdahalelerin, işgal ve savaşların yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, kapitalist düzenin bugün ancak savaşlar ve çatışmalar ile sürdürülebildiği dile getirildi.

BARIŞI KAZANMAK İÇİN ANTİEMPERYALİST DAYANIŞMA

"İşçi sınıfı olarak özlemimiz; yaşadığımız coğrafyada on binlerce insanın ölümüne neden olan çatışmaların/savaşların son bulduğu, Kürt sorununda demokratik çözümler üretildiği, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, milliyeti, görüşü ne olursa olsun, üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde yaşayacağımız demokratik bir Türkiye’dir." denilen açıklamada, "Barış içerisinde, bir arada, insanca ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeye ve dünyaya en fazla işçi sınıfının ihtiyacı vardır. Barışı kazanmak için mücadeleye ve özellikle de antiemperyalist bir temelde işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını yükseltmeye her zamankinden daha büyük ihtiyaç duyulmaktadır." vurgusu yapıldı.

Açıklama, "Barış emekle gelecek, barış işçilerin birliğinde yeşerecek! Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü!" ifadeleriyle son buldu.