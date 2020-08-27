DİSK'ten Hükümet'e: Emekçiler arasında ayrım yapmayın!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:26

Koronavirüsle mücadelede kamuda "esnek çalışma modeli" yeniden devrede. Buna göre kamuda asgari sayıda personel çalıştırılacak. Göreve gelmeyen idari izinli sayılacak. Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak.

Resmî Gazete’nin 26 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan sözkonusu düzenlemeyi içeren Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) tepki geldi.

Özel sektörde çalışanların da bu ülkenin eşit ve emekçi yurttaşları olduğu belirtilen tepki açıklamasında "Özel sektörde de hak kaybı olmadan benzer bir uygulamaya geçilmeli, çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır" denildi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, konuyla ilgili 3 talep sıralandı:

1-İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak yeniden düzenlenmeli ve pandemi süresince devam etmelidir.

2-Bir milyonun üzerindeki işçiyi, aileleriyle birlikte açlığa mahkûm eden ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmelidir.

3-Kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin uygulaması, “ücretli izin” olarak özel sektörde de uygulanmalı, mümkün olan işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, çalışanlar arasındaki ayrımcılık son bulmalıdır.

Açıklama "Ülkeyi yönetenlere, hukukun en temel ilkelerini, adaletin en temel koşullarını ve insanlığın en temel değerlerini hatırlatmayı görev biliriz" çağrısıyla son buldu.







