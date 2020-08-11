DİSK’ten Vestel eylemi

11 Ağustos 2020 Salı, 13:36

Zorlu Holding binası önünde bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, “Vestel işçisi köle değildir”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganlarıyla Vestel’i protesto etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermayenin kar hırsı ve kuralsızlık Covid-19 salgının işyerlerinden tüm ülkeye yayılmasına neden oluyor. Para kazanmayı insan hayatının ve halk sağlığının üstünde tutan patronlar pandemiye rağmen gerekli önlemleri almadan işçi çalıştırmaya devam ediyorlar. Kar hırsı çalışma koşullarının kötüleşmesine neden oluyor. Fabrikalarda gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri olmadan çalışmaya devam eden işçilerin hastalığa yakalandığını hatta hayatlarını kaybettiklerini öğreniyoruz.

Özellikle son günlerde Manisa’dan gelen haberler endişe verici. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işyerlerinde ve özellikle Vestel City fabrikasında Covid-19’un işçiler arasında yayıldığı biliniyor. Manisa Tabip Odası’na göre fabrikada 1000’e yakın pozitif vaka bulunuyor. Ancak buna rağmen üretim insafsızca devam ederken ve hatta artarken ölümler de artıyor”

.DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ise, “Sağlık Bakanı nasihati bıraksın Dardanel’e, Vestele baksın. Vestel işçilerine bir makine kadar değer vermiyor” açıklamasında bulundu.



