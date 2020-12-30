Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Çin’den getirilen aşıların içinde “Domuz proteini varsa haram mı?” sorusuna yanıt

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:24

Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirdiği aşıların ilk partisi bugün Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok siyasi aşı yaptıracağını açıkladı ve yurttaşlara da aşı yaptırma çağrısında bulundu. ANKA Haber Ajansı, vatandaşların da merak ettiği “Aşıların içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?” sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yöneltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya yazılı olarak yanıt verdi. Diyanet’in yanıtında toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığını açıklanarak, “Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam âlimlerinin yaygın kanaatine göre, ‘Zaruretler yasakları mubah kılar’ (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir” denildi.

‘ALTERNATİFİ OLMADIKÇA YAPTIRILMASINDA DİNEN SAKINCA YOK’

Diyanet açıklamasında ‘konunun uzmanlarınca, salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğu ifade edildiği’ kaydedilerek, “Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur” değerlendirmesinde bulunuldu.