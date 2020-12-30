Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Çin’den getirilen aşıların içinde “Domuz proteini varsa haram mı?” sorusuna yanıt
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin’den getirilen aşıların içinde “Domuz proteini varsa haram mı?” sorusuna “Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir” yanıtını verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirdiği aşıların ilk partisi bugün Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok siyasi aşı yaptıracağını açıkladı ve yurttaşlara da aşı yaptırma çağrısında bulundu. ANKA Haber Ajansı, vatandaşların da merak ettiği “Aşıların içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?” sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yöneltti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya yazılı olarak yanıt verdi. Diyanet’in yanıtında toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığını açıklanarak, “Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam âlimlerinin yaygın kanaatine göre, ‘Zaruretler yasakları mubah kılar’ (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir” denildi.
‘ALTERNATİFİ OLMADIKÇA YAPTIRILMASINDA DİNEN SAKINCA YOK’
Diyanet açıklamasında ‘konunun uzmanlarınca, salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğu ifade edildiği’ kaydedilerek, “Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur” değerlendirmesinde bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
Video Haberler
- İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kamerada
- Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı
- İlçeye 'Yılbaşı' akını: 170 binlik nüfus 900 bine çıktı
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi