Diyarbakır CHP İl Başkanı Gönül Özel: Kuraklık domino etkisi yaratacak

28 Mayıs 2021 Cuma, 17:53

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek, Diyarbakır’ın ilk CHP’li kadın İl Başkanı Gönül Özel, Diyarbakır’ın köylerini gezerek sorunları yerinde dinledi.

İlde var olan işsizlik sorununun pandemi ile birlikte daha da arttığını söyleyen Özel, esnafların mağdur edildiğini kaydederek “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde israf çok fazla. Kurak iklimli ilimizi palmiye ile süslediler. Havalimanının girişine ucube heykeller dikildi ve bunlara 4 buçuk milyar ödendi. Diyarbakır’da işsizlik ve yoksulluk sorunu giderek artarken bu ısrarın yapılması akla zarar bir durum. Belediye israf yapacağı esnafa, yoksula yardım etmeli. Her ay 25 kişi iş bulmak umuduyla bizimle iletişime geçiyor. Diyarbakır iş sahası olan bir yer değil. Küçük esnaf çok fazla. Pandemi süreci arttıkça işsizlik artıyor. Esnaflarla görüştüğümüzde ‘kurtarın bizi’ diyorlar” dedi.

“PASAJ, RANT ODAKLI BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Mehmet Han Pasajının kamulaştırma sonucu yıkım kararı alındığını da anımsatan Özel, “Pasajda dükkanı bulunan 60 esnafa ‘çıkın’ diyorlar. Pasajın kamulaştırılması devlete hiçbir katkısı yok. Yıktıklarında hiçbir kar elde etmeyecekler ama esnaf mağdur olacak. Esnaf ‘yıkmayın, kira verelim’ diyor. Onu da kabul etmiyorlar. Birkaç hafta içinde esnafın dükkanları terk etmesi istendi. Biz esnafımızın yanındayız. Gerekirse oturma eylemi yapacağız. Pasajın rant odaklı birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“DİYARBAKIR’IN EN CİDDİ SORUNU KURAKLIK”

Diyarbakır’ın en ciddi sorunlarından birinin ‘kuraklık’ olduğunu söyleyen Gönül Özel, ildeki tarlaları da gezdiğini anlatarak, kuraklığa karşı önemler alınması gerektiğini vurguladı. Özel, “Durum vahim. Tarlalar susuz kalıyor ve ürün elde edilmiyor. Buğday 20-25 santimetre kadar baş vermiş ama yetişmiyor. Sulu ekilen buğdayda da 60 tane yer varsa bunun 20 tanesi dolu. Kuraklık samana yansıyacak. Samanlardan hayvanlara, hayvanlardan etine sütüne yansıyacak. Buğdayda fırınlara, ekmeğe yansıtacak. Bu domino etkisi olarak kuraklığın etkisini yaşayacağız. Burada GAP var. GAP’ta elektrik var ama sulama yapılmıyor. GAP projesi bitirilmiyor. Bitirilseydi kuraklık olmayacaktı. Bu da bir devlet politikasının getirisi. Bu bölgede afet bölgesi ilan edilmesi için mecliste soru önergesi vermeye hazırlanıyoruz. Devletin, çiftçilerin zararını karşılaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SU HAVZASI OLAN KÖYE SU ULAŞMIYOR”

Diyarbakır’ın bazı köylerine temiz suyun ulaştırılmadığını da söyleyen Özel “21. yüzyılda halen bazı köylere su ulaşmıyor. Kayapınar ilçemize bağlı Serapgüzeli köyümüzde içme suyu yok. Üstelik köyde su havzası var. Tüm Diyarbakır’a buradan içme suyu temin edilirken köyde insanlar perişan halde. İktidar burayı unuttu. Ayrıca Diyarbakır ilinin Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler mahallesinde de kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Binaların arasında 40 santimetre lağım suyu birikiyor ve mahalleye kanalizasyon sorunundan kokudan ve sinekten girilmiyor. Halk bıkmış durumda. Diyarbakır’da gerekli adımları acilen atılması gerekiyor” diye konuştu.

