Diyarbakır kayyımı Karaloğlu: Mesele işsizlik değil, iş beğenmezliktir
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, 4 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu Türkiye'de, meselenin işsizlik değil 'iş beğenmemezlik' olduğunu savundu. Kendisine gelen iş taleplerinden yakınan Karaloğlu, "Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz. O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, 'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı'nda açılış konuşması yaptı.
Karaloğlu, göreve geldiği 5 aydır kendisine en çok iş talebinin geldiğini belirterek, gelen talepler yüzünden camiden arabasına bile binemediğinden yakındı.
Karaloğlu, 4 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu Türkiye'de, sorunun 'işsizlik' değil, 'iş beğenmemezlik' olduğunu savunarak şunları söyledi:
"Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz. 5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz.
İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir mesleğiniz olur, o mesleğin peşinde koşarsınız. Bu 'Her işi yaparım' diyen arkadaşları alacağız, mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun. Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız."
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