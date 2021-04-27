Diyarbakır’da ’ihbar ettin' tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında iddiaya göre "ihbar ettin" tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
Olay, Diyarbakır Sur ilçesi Canlı Hayvan Borsasında meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan bir olayda ’ihbar ettin’ tartışması nedeniyle çıkan tartışma tarafların silah çekmesiyle kanlı şekilde son buldu. Kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralılardan Kemal I., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Cemal I., Sefer A., Remzi I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T.’nin tedavileri devam ettiği öğrenildi.
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