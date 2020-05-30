Diyarbakır'da kadın cinayeti: Silahlarla evi basılarak öldürüldü!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlarla düzenlenen saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri evin içerisinde Nurcan Polat isimli kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.
Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamadı.
Öte yandan güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
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