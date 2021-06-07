Diyarbakır'daki narko-terör operasyonunda 33 tutuklama
Diyarbakır'da, 'Eren-2' operasyonu kapsamında narko-terörizmin finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da, "Eren-2" operasyonu kapsamında narko-terörizmin finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Eren-2" operasyonunda, narko-terörizmin finansmanına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon başlatıldı. Uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları tespit edilen 34 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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