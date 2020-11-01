Doç. Dr. Kenan Barut'dan kritik açıklama: Covid-19, çocuklarda görülen Kawasaki hastalığını tetikledi!

01 Kasım 2020 Pazar, 11:26

Doç. Dr. Kenan Barut, Kawasaki hastalığının, genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen, uzun süre düşmeyen ateş, gözlerde kızarıklık, vücutta değişik döküntüler, lenf bezi şişliği ile birlikte seyreden, kalp damarlarında anevrizmalar yapabilen çocukluk çağı vaskilütlerinden (damar iltihabı) biri olduğunu belirtti.

Barut, Asya-Pasifik bölgesi ve Japonya'da sık görülen Kawasaki hastalığına Türkiye'de nadir rastlanıldığını dile getirdi.

Covid-19 salgını başladığında İngiltere ve ABD'den Kawasaki hastalığı vakalarının bildirildiğini, pandeminin pik yaptığı dönemde ise bu vakalarda artış yaşandığını belirten Barut, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte dünyadaki farkındalık arttı. Aynı Kawasakiymiş gibi bulgular gösteriyorlar. Bunun, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetmezliği Sendromu) gibi diğer bütün organları da etkileyen başka bir altyapıda olduğu da gözlendi. Bu sendrom daha ağır, Kawasaki biraz daha hafif ama tamamen farklı klinik bulgularla gelebiliyorlar. İlk başta Covid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor."

"ÇOCUKLAR SİTELERİNDE, OYUN PARKLARINDA OYNARKEN MASKE TAKMIYOR"

Doç. Dr. Kenan Barut, Kawasaki hastalığının Covid-19 ile eş zamanlı mı yoksa Covid-19'u geçirdikten sonra mı görüldüğünün tam olarak bilinmediğini fakat yüksek ihtimalle Covid-19 geçirildikten sonra yaşandığını ifade etti.

Kawasaki hastalığında intravenöz immunglobulin, steroid ve aspirin tedavisine başvurulduğunu anlatan Barut, çocukların büyük kısmının sekelsiz iyileştirilebildiğini aktardı.

Nadiren de olsa bazı çocukların kalp koroner arterlerinde anevrizmalar gelişebildiğine dikkati çeken Barut, bunların yaşanmaması için tedaviye zamanında başlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Barut, "Mutlaka maske takmalılar. Özellikle çocuklar sosyal ortamlarında, sitelerinde, oyun parklarında diğer çocuklarla oynarken maske takmıyorlar. Aileler, çocuklarına bulaşmayacağını düşünüyor. Halbuki çocuklardan ailelere, ailelerden tekrar çocuklara bulaşıp toplum içerisinde çok yaygın bir hale gelebiliyor. O yüzden, çocuklarımıza sosyal ortamlarında arkadaşlarıyla oynarken de maske taktıralım" dedi.

Doç. Dr. Barut, vatandaşlara, aile içerisinde Covid-19 geçiren varsa ve çocukta "belli bir zaman içerisinde düşmeyen ateş, döküntüler, yorgunluk, halsizlik, organ fonksiyon bozukluğunu gösteren solunum zorluğu, ciddi ishaller, el ayaklarda şişme" gibi bulgular görülürse, mutlaka en yakın hastanenin acil servisine başvurmaları uyarısında bulundu.

KAWASAKİ HASTALIĞI ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİYOR

Covid-19 ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu vakalarının Türkiye'de de görülmeye başladığını aktaran Barut, şöyle devam etti:

"Doktor arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Ankara'da, Kayseri'de, diğer Anadolu bölgelerinde ve İstanbul'da bu vakaların artmış sıklığından bahsettiler. Çok dikkat etmemiz, hijyen şartlarına, maskeye çok önem vermemiz lazım. Salgın bitmedi, bizimle birlikte. Önlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten korkulacak bir durum. 'Çocuklar etkilenmiyor, hafif geçiriyor.' diyorlar ama bir kısmı maalesef ağır geçiriyor. Hatta kaybettiğimiz çocuklarımız da oluyor. Bu nedenle aileler 'Benim çocuğum etkilenmeyecek, hafif geçirecek.' diye düşünmesin. Yoğun bakımlarımızda bu durumdan (Kawasaki hastalığı) muzdarip çocuklar var. Salgın eğer pik yaparsa, bu vakalar daha da artacak. İstanbul'da çok sayıda hastane ve 2 pandemi hastanesi var. Bu hastanelerde şu anda yoğunluk yaşanıyor. O nedenle mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız, geleceğimiz için mutlaka hijyen kurallarına ve maske takmaya dikkat etmeliyiz. Kesinlikle ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Dünyadan ve ülkemizden bildirilen vakalarda ölümcül olan sonuçlar var."

"O GÜVENDİĞİNİZ KİŞİ SİZE COVİD-19 BULAŞTIRABİLİR"

Sosyal ortamlarında komşu ve yakınlarıyla bir araya geldiklerinde maskelerini çıkaran vatandaşlara, "İşte, o güvendiğiniz kişi size Covid-19 bulaştırabilir" uyarısında bulunan Barut, bazı insanların hastalığa yakalansa da hiçbir bulgu göstermeyebildiğini ya da durumunu gizleyebildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Kenan Barut, sosyal ortamların insanları Covid-19'a karşı savunmasız bırakabildiğinin altını çizerek, mümkün olduğunca daha az sosyalleşilmesi, çekirdek aile içerisinde kalınması, eve yabancı biri geliyorsa maske takılması gerektiğini sözlerine ekledi.