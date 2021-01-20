Doğal et ile rekabet eden yapay et ‘yaprakları’
McMaster Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, hayvan kaynaklı geleneksel etin diğer alternatiflerine kıyasla daha doğal tat ve doku sunan bir yöntem kullanarak, yeni bir et kültürü çeşidi geliştirdi.
Görsel: Temsili / Reuters
Biyomedikal Mühendisliği bölümünde çalışan araştırmacılar Ravi Selvaganapati ve Ali Rıza Şahin-Şemsebedi, bir laboratuvar ortamında yetiştirilmiş kültür kası ile yağ hücrelerinden oluşan ince yaprakları istifleyerek, yeni bir et üretme yöntemi ortaya çıkardı. Teknik, insanlara nakledilen dokuların yetiştirilmesinde kullanılan bir yöntemden uyarlandı.
Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre her biri yaklaşık bir fotokopi kağıdı kalınlığında olan bu canlı hücre yaprakları, ilk önce kültür ortamında yetiştirilirken, sonrasında büyüme plakalarında yoğunlaştırılıp çıkarılıp birbirinin üzerine eklendi. Yapraklar, hücreler ölmeden önce birbirine doğal şekilde bağlandı.
Katmanların herhangi bir kalınlıkta istiflenebileceğini söyleyen Selvaganapati, bunların herhangi bir et parçasının yağ içeriği ile mozaik yapısının yerini almak üzere “ayarlandığını” söyledi. Bu özellik, diğer alternatiflere karşı avantaj sağlıyor.
Araştırma detayları ile ilgili konuşan Selvaganapati, “Et dilimleri üretiyoruz. Müşteriler ne oranda yağ istiyorsa alabilecekler; tıpkı sütte yaptıkları gibi” dedi.
Çalışma dün Cells Tissus Organs bülteninde yayımlandı.
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