Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı
Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ergin Ataman Almanlara ateş püskürdü
- Erdoğan, Soylu ve MHP'ye kötü haber! Yüzde 75 çıktı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Polisin takip ettiği cemaat arşivinden Soylu çıktı
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı