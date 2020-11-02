Doğanlar Apartmanı'nda ses duyuldu!

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Doğanlar Apartmanı'nda bir ses daha duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 13:28
Doğanlar Apartmanı'nda ses duyuldu!
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Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif bebekten sonra 71. saatte bir mucize daha bekleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem sırasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından bir ses duyuldu. Arama kurtarma ekipleri duyulan nefes sesinin ardından sessizlik içinde enkaz altındaki kişi veya kişilere ulaşmaya çalışıyor.

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