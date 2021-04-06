Doğru Parti: "Bildiriden darbe çağrısı çıkarmak deli saçması"

06 Nisan 2021 Salı, 13:28

Doğru Parti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden soruşturma başlatılan emekli 104 Amiralin Montrö bildirisi üzerine basın açıklamasında bulundu.

Emekli amirallerin bildirisinden “Darbe çağrısı” anlamı çıkarmanın “Akıl almaz” olduğunu belirten Doğru Parti, “Her fırsatta anayasayı ve yasaları paspas gibi çiğneyerek sivil darbe yapan iktidarın, Anayasa ve Yasalarla teminat altına alınan ifade özgürlüğünü kullanan emekli amirallerin yurtsever çıkışlarını bir fırtınaya, bir kasırgaya ve bir çıkara dönüştürmek için yeni kumpaslar peşinde koşmaya başladığını, görüyoruz” diye belirtti.

Partinin açıklaması şöyle:

Türk silahlı Kuvvetlerinden emekli 104 Amiral, 04.04.2021 tarihinde Türk kamuoyunu aydınlatmak ve önemli buldukları iki güncel konuya halkın dikkatini çekmek için bir basın bildirisi yayınladılar. Bu bildiride:

1- Halen görevde olan bir amiralin, Türk subayına yakışmayan ve yasalara uymayan bir kıyafet ile dini bir cemaat merkezindeki fotoğrafını doğru bulmadıklarını belirttiler. Bize göre, tarikatçı bir subayın varlığını ifşa etmek değil, varlığını savunmak suçtur.

2- Son günlerde, iktidar yanlısı kişi ve kuruluşların 20 Temmuz 1936 tarihinde imza edilen Montrö Boğazlar sözleşmesinin feshedileceği yönündeki beyanatları ve yazılarının yanlış olduğunu ve bu uluslararası sözleşmenin Türk devletini sıkıntıya düşüreceğini ifade ettiler. Bize göre Montrö hassasiyeti, suç değil alkışlanacak bir davranıştır.

Bu bildiriden darbe çağrısı ya da darbe organizasyonu çıkarmaya kalkışmak, deli saçmasıdır, akıl alır gibi bir iş değildir.

Her fırsatta anayasayı ve yasaları paspas gibi çiğneyerek sivil darbe yapan iktidarın, Anayasa ve Yasalarla teminat altına alınan ifade özgürlüğünü kullanan emekli amirallerin yurtsever çıkışlarını bir fırtınaya, bir kasırgaya ve bir çıkara dönüştürmek için yeni kumpaslar peşinde koşmaya başladığını, görüyoruz.

Olmayan bir mağduriyet ve düşman yaratarak, kaybettikleri seçmen desteğini sağlamak peşindeler. Ve daha da kötüsü, suni bir mağduriyet üzerinden, kurdukları baskı rejiminin şiddetini artırmak, yeni sivil darbeler tezgâhlamak niyetindeler.

Yargıtay’ın daha savcılık soruşturmasının ilk saatlerinden itibaren Anayasanın 26. Maddesini hiçe sayarak amirallerin bildirisini 'Kabul edilemez' bulduğunu açıklaması, yürütülen adli soruşturmanın adil olmayacağı ve yeni bir büyük kumpasın kurulduğu sinyallerini veriyor.

Türk halkı, Türk Silahlı Kuvvetlerine her fırsatta saldıran ve bir düşmanmış gibi gösteren kurum ve kişilerin kimler olduğunu artık çok iyi görüyor ve biliyor.

Mecliste bulunan muhalefet partisi liderlerinin tutumunun, millet nezdinde hayal kırıklığı yarattığına da tanık oluyoruz. Montrö’nün delinmesi, doğrudan ABD emperyalizmine hizmettir. Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı ABD çıkarları söz konusu olduğunda maalesef tek bir ittifaka dönüşebiliyor."