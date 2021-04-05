Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies'a mağlup oldu
NBA'de Doğu Konferansı'nda lider olan Philadelphia Sixers, sahasında Memphis Grizzlies'e 116-100 mağlup oldu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers sahasında Memphis Grizzlies'a 16 sayı farkla mağlup oldu. 76ers'ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti. 14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi. Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.
HAWKS SON PERİYOTTA KAZANDI
İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks, rakibi Golden State Warriors'ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı. Hawks'ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular. Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
LOS ANGELES DERBİSİNDE KAZANAN CLIPPERS
Son şampiyon Los Angeles Lakers sakat oyuncusu LeBron James'ten eksik olarak sahaya çıktığı maçta, rakibi Los Angeles Clippers'a 104-86 yenildi. Clippers'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122
Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Bu Telaş Neden?
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- “AKP’nin tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor”
- Emekli amirallere gözaltı
- Canlı yayında stüdyo karıştı!