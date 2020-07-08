Doğu Perinçek stüdyodayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanal yayına ara verdi.
Kanaldan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır.”
Video Haberler
- Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
- Sanane dedi ortalık karıştı! Dolmuşta maske tartışması
- Başsavcılıktan çocuğa sigara içirilmesine dair açıklama
- Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
- Köpek gibi çalışıyorum deyip yoksulluğa isyan etti
- AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!
- Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
- Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!
- Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın!
- Futbolcunun üzerine yıldırım böyle düştü!