Doğu Perinçek stüdyodayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:53
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanal yayına ara verdi.

Kanaldan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır.”


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