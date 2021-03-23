Dokuz partiden dikkat çeken HDP açıklaması: Ağır bir anayasal suç

23 Mart 2021 Salı, 15:34

Yargıtay Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatılması talebiyle iddianame hazırlamasına yönelik dokuz siyasi parti ortak açıklama yaptı. Açıklamaya Birleşik Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Yeşil Sol Parti katıldı.

Açıklamada, “Millet iradesini dilinden düşürmeyen, hukuk reformu ve insan hakları eylem planı açıklayan tek adam rejimi, milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden Halkların Demokratik Partisi’nin kapatılması için harekete geçti” denildi.

ANAYASAL SUÇ VURGUSU

HDP’nin kapatılmasına yönelik girişimle anayasal suç işlendiğini belirten açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Demokratik siyaset yapmaktan başka suçu olmayan yüzlerce kişi en temel siyasi haklarından yoksun bırakılmaya çalışılıyor. Ağır bir anayasal suç işlenmektedir. Çok açıktır ki, ülkeyi salgında ölüm, işsizlik ve yoksulluk sarmalına sokan, toplumsal desteğini yitiren tek adam rejimi, iktidarın demokratik bir biçimde değişmesi umudunu yok etmek istemektedir.

Biz bu ülkenin demokratik hak ve özgürlüklerden yana kurumları olarak HDP’ye yöneltilen kapatma tehdidinin, ülkedeki bütün demokratik muhalefeti hedef aldığının bilincindeyiz. Bu saldırının hedefi, yalnızca HDP değil, toplumun büyük bedeller ödeyerek yaratığı ve geliştirdiği tüm demokratik birikimdir. Gasp edilmeye çalışılan hepimizin iradesi, saldırı altında olan demokratik hak ve özgürlüklerimizdir. İktidarın tüm muhalefete yönelik bu hukuk dışı saldırısına karşı ülkemizin adil demokratik barış içinde yaşayacağı günler için Halkların Demokratik Partisi’yle birlikte adalet mücadelesini sürdüreceğimizi beyan ediyoruz. ”