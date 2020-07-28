Dolar 7 TL'ye yaklaştı, Avro 8.20 lirayı gördü

28 Temmuz 2020 Salı, 09:53

Dolar/TL dün akşam ani bir dalgalanma ise 7 seviyesine yaklaşırken daha sonra uzun süredir seyrettiği 6,85 seviyesinde dengelendi. Kur 2019’dan beri 100 milyar doları aşan kamunun döviz arzının da desteğiyle 6.85 etrafında 1 aydan fazla süredir oldukça dar bir bantta seyrediyordu. Avro/TL ise dün akşam saatlerinde 8.2060 ile tarihi zirve seviyelerini test etmesi ardından gerileyerek 8.05 civarında güne başladı.

PİYASALAR FED KARARINI BEKLENİYOR

Resmi tatil nedeniyle bu hafta piyasalarda üç buçuk gün işlem yapılacak. Piyasada bugün Hazine’nin döviz cinsi iç borçlanmalarını izlenecek. Haftanın kalanında ise TCMB’nin yarınki enflasyon raporu takip edilecek. Bankacılara göre haftanın en önemli dış gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacak.

Yatırımcılar Fed’in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyorlar. Bu beklentiler altının onsu bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı çıktı. Gram altın 430 TL’yi aştı.

Dolar başlıca para birimleri karşısında Temmuz’da yüzde 3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi Mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7 geriledi. Açık dolar pozisyonları iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine dikkat çekiyorlar.

YÜKSELİŞTE S-400 FAKTÖRÜ

Bir bankacı, “Avro/dolar paritesindeki sert yükselişler euro/TL’de yükseliş yönlü yansırken dolar/TL kamu adımlarıyla bir süredir sabit seyir izliyor. Bir süredir devam eden stabil seyre rağmen dün sert yükselişler görüldü. Dolar/TL’deki yükselişle aynı anda ABD’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin yaptırım uygulanma ihtimalini artıran haberler gördük. Sıçrama sonrası her ne kadar yeniden 6.85 civarına geri gelsek de bu tip hareketler riskleri ortaya koyuyor” dedi.

DAHA ÇOK REZERVE İHTİYAÇ VAR

Bankacı TL’nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek , “TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB’nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.

AVRO TARİHİ ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Geçen hafta başında 7.75’in altında olan Avro/TL önce Ağustos 2018’den beri ilk kez 8 seviyesinin üzerine çıktı. Ardından da dün gece 8.2’yi aşarak tarihi zirvesini yineledi. Avro/TL’de parite etkisinin ötesinde son dönemde Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarının AB ile ilişkilerde yarattığı gerilim de belirleyici oldu.

Dolar/TL dünkü hareket dışarda tutulduğunda bir aydan daha uzun süredir 6.85 etrafında oldukça dar bantta neredeyse hareketsiz bir seyir izliyor. Bu seyirde kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı belirleyici konumda. Dün akşam saatlerinde 6.9850’yi test eden dolar/TL daha sonra 6,90’ın altında dengelendi.

CDS YENİDEN 499 PUNANA DÜŞTÜ

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise koronavirüsle birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü. Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta başında 500 puanın altına gerilemişti. CDS bu sabah ise 489/499 seviyesinde güne başladı.