Dolar 8 TL'nin üzerinde: Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,0030 liradan, Avro 9,5240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,0010 liradan alınan dolar, 8,0030 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4510 lira olmuştu.
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