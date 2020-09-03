Dolar enflasyon sonrası 7.43 seviyelerinde
Yeni güne 7.3881 seviyelerinde başlayan dolar enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 7.43 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi
Dolar yeni güne 7.3881'den başladı.
Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 0.86 ile yüzde 1'lik beklentinin altında gelmesinin ardından dolar 7.43 seviyesini aştı.
Avro güne 8.74'e yükselmiş durumda. Sterlin ise 9.82'den işlem görüyor.
Dolar dün 7.36 lira civarında başladığı günü 7.38'in üzerinde tamamlamıştı.
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