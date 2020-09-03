Dolar enflasyon sonrası 7.43 seviyelerinde

Yeni güne 7.3881 seviyelerinde başlayan dolar enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 7.43 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 11:32
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Dolar yeni güne 7.3881'den başladı.

Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 0.86 ile yüzde 1'lik beklentinin altında gelmesinin ardından dolar 7.43 seviyesini aştı.

Avro güne 8.74'e yükselmiş durumda. Sterlin ise 9.82'den işlem görüyor.

Dolar dün 7.36 lira civarında başladığı günü 7.38'in üzerinde tamamlamıştı. 


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