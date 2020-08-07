Dolar kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:08

Dün ve bugünkü gelişmeler sonrası Merkez Bankası piyasadaki TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini destekleme yönünde adım attı. Ancak Dolar/TL kuru rekora yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Serbest piyasada saat 09.30 itibariyle 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satıdı. 8,6360 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar / TL kuru TSİ 11.10 civarında 7,32'yi aşarak, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

SAAT 11.30'DA DOLAR KURU TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİNİ GÖRDÜ

Kur, bu sabahki işlemlerde 7,3220 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.