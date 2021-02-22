Dolar ve Avro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9880 liradan alınan dolar, 6,9900 liradan satılıyor. 8,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4750 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu.
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