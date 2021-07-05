Dolar ve avro haftaya nasıl başladı?

Dolar 8,6830 liradan, avro ise 10,3020 liradan güne başladı.

İHA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:14
Dolar ve avro haftaya nasıl başladı?
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İstanbul Kapalıçarışı’da 8,6810 liradan alınan dolar, 8,6830 liradan, 10,3000 liradan alınan avro ise 10,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,69 liradan, avro ise 10,29 liradan satılmıştı.


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