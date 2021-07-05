Dolar ve avro haftaya nasıl başladı?
Dolar 8,6830 liradan, avro ise 10,3020 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 8,6810 liradan alınan dolar, 8,6830 liradan, 10,3000 liradan alınan avro ise 10,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,69 liradan, avro ise 10,29 liradan satılmıştı.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Soylu, istifa mı etti?
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- İstanbul’da bir garip 'şehzade' düğünü
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi