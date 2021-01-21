Dolar ve Avro ne kadar: İşte rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, Avro 8,9880 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 09:04
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Serbest piyasada 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan satılıyor. 8,9860 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4460 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0120 lira olmuştu




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