Dolar ve Avro ne kadar: İşte rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, Avro 8,9880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan satılıyor. 8,9860 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4460 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0120 lira olmuştu
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
Video Haberler
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Nükleer santralindeki patlama anı kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt