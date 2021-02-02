Dolar ve Avro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1860 liradan, Avro 8,6820 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 09:02
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Serbest piyasada 7,1840 liradan alınan dolar, 7,1860 liradan satılıyor. 8,6800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1800 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6800 lira olmuştu.


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