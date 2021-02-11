Dolar ve Avro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0570 liradan, Avro 8,5720 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 09:03
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Serbest piyasada 7,0550 liradan alınan dolar, 7,0570 liradan satılıyor. 8,5700 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0370 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu.


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