Dolar ve Avro rekor kırarken Berat Albayrak bu mesajı verdi
3 Kasım Salı günü dolar kuru 8.53 lirayı aştı. Avro 10 lira, İngiliz Sterlini ise 11 liradan işlem görürken Hazine ve Maliye Berat Albayrak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Haftanın ikinci gününde dolar kuru 8.52 liradan işlem görürken Avro 10 lira dolaylarında seyrediyor. İngiliz Sterlini ise bugün 11,04 liradan işlem görüyor.
BERAT ALBAYRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı tartışma yarattı. Günboyu'nun haberine göre Albayrak Twitter'dan çiftçilere yönelik destek paketlerini açıkladı.
Albayrak yaptığı paylaşımda "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ? destek sağladık.Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ? destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 3 KASIM 2020
İngiliz Sterlini 11,04 TL
Amerikan Doları 8,53 TL
Avro 9,95 TL
İsviçre Frangı 9,18 TL
Japon Yeni 0,08 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,24 TL
Norveç Kronu 0,87 TL
Danimarka Kronu 1,31 TL
Avustralya Doları 5,91 TL
Kanada Doları 6,35 TL
İsveç Kronu 0,94 TL K
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