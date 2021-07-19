Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı? (19.07.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5420 liradan, avro 10,0840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,5400 liradan alınan dolar, 8,5420 liradan satılıyor. 10,0820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0840 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1090 lira olmuştu.
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