Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

16 Ekim 2020 Cuma, 09:07

Serbest piyasada 7,9370 liradan alınan dolar, 7,9390 liradan satılıyor. 9,2950 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,2970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9450 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3020 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, ayrıca jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.