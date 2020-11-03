Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Dolar 8.45 TL sınırını da aştı

03 Kasım 2020 Salı, 09:05

GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.

DOLAR 8.45 TL SINIRINI DA AŞTI



Dolar, kısa sürede 8.4517 TL'yi görerek yeni rekorunu kırdı. Şu dakikalarda 8.44-8.45 TL bandında işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ederek, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının 150 baz puanlık artışla yüzde 13,25'e yükseltildiğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ekimde piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 arttığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.