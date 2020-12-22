Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6600 liradan, Avro 9,3620 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 09:02
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Serbest piyasada 7,6580 liradan alınan dolar, 7,6600 liradan satılıyor. 9,3600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6750 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3790 lira olmuştu.


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